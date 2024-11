Equador x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equador e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h (Brasília), em duelo pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, no Estádio Monumental Banco Pichincha. A La Tri ocupa a quinta colocação, com 13 pontos. Já a La Verde, afinal, é a sétima colocada, com 12 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Equador e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, aliás, terá a transmissão ao vivo pelo canal de TV por assinatura SporTV 2.

Como chega o Equador

Jogando em casa, o Equador busca manter a fase invicta para se manter dentro da zona de classificação para o Mundial. O técnico Sebastián Beccacece, entretanto, tem o desfalque importante do meio-campista Caicedo, suspenso pelos cartões amarelos. A tendência, aliás, é que Carlos Gruezo seja o escolhido para a vaga. Enner Valencia, do Internacional, afinal, é o destaque da equipe e busca balançar as redes.

Como chega a Bolívia

A Bolívia, aliás, chega para o confronto após sofrer uma goleada para Argentina, com direito a show de Lionel Messi, e deixou a zona de classificação. O time comandado por Óscar Villegas poupará oito jogadores para o duelo, visando o próximo jogo, diante do Paraguai. Luis Haquin, Marcelo Suárez, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Gustavo Mendoza, Daniel Medina, Miguelito e Roberto Carlos Fernández serão preservados.

Data-Hora: 14/11/2024 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)

Onde assistir: Sportv2

EQUADOR: Galindez; Félix Torres, Willian Pacho, Hincapie; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Enner Valencia, Kendry Páez. Técnico: Sebastián Beccacece.

BOLÍVIA: Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez, José Sagredo; Robson Matheus, Villamil, Ramiro Vaca; Miguelito, Algaranaz, Jeyson Chura. Técnico: Óscar Villegas.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

