Com camisa de Zico, Gabigol vai ao gramado do Maracanã antes de jogo do Flamengo

Gabigol está fora do jogo entre Flamengo e Atlético-MG, válido pela 33ª rodada do Brasileiro, nesta quarta-feira, no Maracanã. Mas isso não o impediu de ir até o estádio para assistir à partida. A sua primeira aparição foi no campo de jogo, onde foi ovacionado pelos torcedores.

Gabriel, aliás, apareceu com uma camisa retrô de Zico de número 10. Ele foi cortado da partida pelo Flamengo, mas mesmo assim foi ao gramado. O jogador assistiu minutos do aquecimento e depois entrou no túnel que dá no vestiário.

O camisa 99, aliás, desistiu da ideia de ir ao setor norte do estádio. Ele ficou preocupado por questões de segurança e de protocolo. No entanto, ele acompanhou o duelo em seu camarote no Maracanã.

A diretoria do Flamengo cortou Gabigol desta partida. O estafe dele terá uma conversa com os dirigentes para definir os próximos passos. Em 35 partidas na temporada, o atacante marcou apenas sete gols, mas dois deles, anotados na primeira partida da final da Copa do Brasil, foram fundamentais para o Flamengo levar o penta. No domingo, após o título da Copa do Brasil, ele anunciou que não permanecerá no clube.

Torcida apoia Gabigol

Diferente da diretoria, a torcida do Flamengo apoiou o jogador e reforçou idolatria do camisa 99. Vários bandeirões dedicados a Gabriel, como o lance do gol do título da Libertadores, em 2019, sobre o River Plate. Além disso, um com os seguintes dizeres: “Fechado com Gabigol”.

