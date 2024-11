Após três dias de folgas, Corinthians retorna atividades e mira partida com o Cruzeiro

O Corinthians retornou aos treinamentos nesta quarta-feira (13), no CT Joaquim Grava, iniciando a preparação para enfrentar o Cruzeiro pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time havia recebido três dias de folga após vencer o Vitória no Barradão, no sábado.

Os atletas, aliás, começaram as atividades na academia, algo comum no Corinthians. Depois, foram para o campo, onde fizeram aquecimento e um trabalho com bola focado em troca de passes. A comissão técnica de Ramón Díaz organizou o elenco em quatro grupos e priorizou atividades em campo reduzido.

Contudo, algumas ausências foram sentidas na atividade: o atacante Romero, o defensor Félix Torres e José Martínez estão com suas seleções durante a Data Fifa. Já Cacá retornou aos treinamentos por estar fora há três jogos devido a uma lesão no tórax e no quadril.

No geral, o Corinthians é o 11º colocado no Brasileirão e sonha com uma vaga na Libertadores de 2025. O Timão tem 41 pontos e enfrentará o Cruzeiro, sétimo colocado na tabela.

