Flamengo e Atlético empatam em noite inspirada de Everson pelo Brasileirão

Em jogo do “reencontro” após final da Copa do Brasil e festa de rubro-negros, Flamengo e Atlético ficaram no empate por 0 a 0, nesta quarta-feira, pelo fechamento da 33ª rodada do Brasileirão. A equipe de Filipe Luís teve domínio completo na primeira etapa e ainda viu David Luiz perder pênalti, enquanto o Galo equilibrou as ações no segundo tempo, porém faltou capricho. Everson brilhou para os visitantes.

Com o resultado, o Flamengo volta ao G4, com 59 pontos, mesmo número que o quinto colocado Inter. O Atlético, por sua vez, está na décima posição, com 42 pontos. Agora, os clubes já pensam no próximo compromisso. Na quarta-feira (20), o Rubro-Negro visita o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal. O Galo volta a campo no próximo sábado (16) e, a partir das 18h30 (de Brasília), enfrenta o Athletico-PR em Curitiba. O duelo, adiado, será válido pela 19ª rodada.

David Luiz perde pênalti, e Everson fecha o gol

Em casa, o Flamengo propôs mais o jogo e criou, mas contou com grande atuação do goleiro Everson nos 45 minutos iniciais. O time carioca, aliás, somou 14 finalizações e obrigou o arqueiro do Galo a realizar quatro boas defesas. Inclusive, ele defendeu a cobrança de pênalti de David Luiz, aos 35 minutos. O zagueiro, aliás, pegou a bola de Alcaraz e assumiu a cobrança, porém sem sucesso. O Atlético-MG, por outro lado, sofreu bastante para furar a linha defensiva rubro-negra e criar oportunidades claras ao longo de toda a primeira etapa.

Duelo mais equilibrado

Na volta para o intervalo, o Flamengo seguiu com a mesma dinâmica. Logo aos cinco minutos, Matheus Gonçalves colocou uma bola caprichosamente na trave. David Luiz também arriscou duas vezes de fora da área, enquanto Michael teve uma chance cara a cara com Everson, que fechou o ângulo do atacante. Do outro lado, o Atlético tentou contra-ataques, mas faltou aproximação dos companheiros, especialmente com Deyverson e Paulinho. Nos minutos finais, o Galo subiu as linhas e chegou mais ao ataque. Fausto Vera, Scarpa e Paulinho tiveram oportunidades em finalizações de fora da área. Porém, no fim, um empate entre as equipes e fim da sequência dos jogos entre os jogos.

FLAMENGO 0x0 ATLÉTICO

33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/11/2024 (quarta-feira)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: 63.441 presentes / R$ 3.232.610,00

Gols: –

FLAMENGO: Rossi; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz (Shola, 43’/2°T) e Ayrton Lucas (Cleiton, 43’/2°T); Matheus Gonçalves (Lorran, 34’/2°T), Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO: Everson; Lyanco, Battaglia, Saravia e Rubens (Bruno Fuchs, 47’/2°T); Fausto Vera, Scarpa, Otávio e Bernard (Paulinho, 17’/2°T); Deyverson (Alan Kardec, 47’/2°T) e Hulk (Alisson, 24’/2°T). Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Fabrício Bruno (FLA), Gustavo Scarpa (CAM)

