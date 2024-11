Data Fifa ou Data Fogo? Clube torna pausa no Brasileiro mais atraente

É Data Fifa ou Data Fogo? Independentemente da forma correta, o Botafogo saiu na frente da concorrência. Em outubro, com sete convocados, o Alvinegro estabeleceu um recorde e superou, aliás, o Real Madrid em jogadores cedidos a seleções. Neste mês, o Glorioso teve um a menos, é verdade. No entanto, os seis nomes chamados por quatro países diferentes colocaram o Mais Tradicional, neste mesmo quesito, no topo do futebol brasileiro. Nenhum outro clube teve mesmo protagonismo na lista de convocados. Flamengo (5) e Palmeiras (4) foram, portanto, desbancados. A bola rola nesta quinta-feira (14), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Gatito (goleiro, Paraguai), Bastos (zagueiro, Angola), Almada (meia, Argentina), Savarino (atacante, Venezuela), Luiz Henrique (atacante, Brasil) e Jesus (centroavante, Brasil) tornam a Data Fifa mais atraente para o torcedor do Botafogo, suprem a abstinência de não ver o time por quase duas semanas e tiram um pouco do foco da última partida do líder pelo Brasileirão (empate sem gols com o Cuiabá, no Estádio Nilton Santos). Em relação ao mês passado, apenas o lateral-esquerdo Telles, da Seleção Brasileira, ficou fora. Contudo, segue na mira do técnico Dorival Júnior, assim como o goleiro John, que já figurou em uma pré-lista.

Do sexto, Luiz Henrique e Jesus já decidiram jogos a favor da Seleção Brasileira. Chile e Peru que o digam. O camisa 99 do Botafogo, inclusive, será titular contra a Venezuela de Savarino, em Maturín. Pela Argentina, Almada, herdeiro de Messi, também brilhou em outubro, com gol sobre a Bolívia, no Monumental de Núñez, em Belgrano, Buenos Aires. Bastos, por sua vez, ajudou Angola com uma assistência à lá Gerson. Gatito, por fim, mesmo reserva no Fogão, segue intocável na seleção guarani.

O papel do treinador entre os selecionáveis

Apesar de reclamar da possibilidade de ir a Belo Horizonte desfalques, no retorno do Brasileirão, por ter um jogo contra o Atlético-MG colado à Data Fifa, o técnico do Botafogo, Artur Jorge, respondeu, ao Jogada10, como é o desafio de liderar um número tão alto de jogadores qualificados para servir as seleções.

“Trabalhar com jogadores de seleção implica em performar em alto nível. Tanto para os futebolistas quanto para o treinador. Este é o caráter e exigência que nós temos. Somos conscientes dessa capacidade e da qualidade da equipe. Internamente, estes seis ou sete jogadores selecionáveis têm o mesmo tratamento de qualquer outro do elenco. Vamos trabalhar para potencializar jogadores para que outros sejam chamados”, opinou o técnico bracarense, após a goleada sobre o Peñarol por 5 a 0, pela semifinal da Copa Libertadores, no Colosso do Subúrbio.

Partidas com jogadores do Botafogo nesta Data Fifa

Venezuela x Brasil, em Maturín – 14/11

Paraguai x Argentina, em Assunção – 14/11

Angola x Gana, em Luanda – 15/11

Sudão x Angola, na Líbia – 18/11

Bolívia x Paraguai, em El Alto – 19/11

Argentina x Peru, em Buenos Aires – 19/11

Chile x Venezuela, em Santiago – 19/11

Brasil x Uruguai, em Salvador – 19/11

