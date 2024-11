Vasco fecha acordo com corretora de seguros de aliado de Pedrinho para SAF

Vale recordar que a denúncia apontou que Christiano era um dos envolvidos que pressionavam executivos do grupo Assim Saúde para realizar pagamentos em notas fiscais “frias”. No entanto, a Ação Penal Eleitoral foi trancada no último dia 13 de setembro deste ano, pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

Para o ministro, a denúncia teve “apenas com base em registros de acesso ao prédio do grupo empresarial, planilhas unilateralmente elaboradas pelos delatores e mensagens de aplicativo vagas que, a meu ver, não corroboram as narrativas do acordo de colaboração”.