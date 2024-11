Arrascaeta passa por cirurgia, e Flamengo atualiza situação do meia após procedimento

Giorgian De Arrascaeta passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (14), no Hospital CopaStar, Zona Sul do Rio de Janeiro, e seguirá em observação nas próximas horas. De acordo com o Flamengo, o uruguaio está sendo monitorado de perto pelos Doutores Max Ramos e Márcio Tannure – gerente de saúde e alto rendimento do clube.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou artroscopia no joelho direito, nesta quinta-feira (14). O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar pelo Doutor Max Ramos, acompanhado pelo Doutor Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo”, comunicou o Rubro-Negro através das redes sociais.

Arrascaeta jogou os 180 minutos da decisão da Copa do Brasil no sacrifício. O meia havia revelado a necessidade do procedimento no menisco ainda no primeiro jogo da final, após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no Maracanã. Estima-se que o uruguaio fique à disposição para pré-temporada do Flamengo, em 2025.

“Estou com uma lesão no menisco, vou te que fazer uma artroscopia na semana que vem. Limita um pouco no dia a dia, nos treinos. Não poder treinar bem, dentro de campo também. À medida que passa o tempo, fica mais pesado, com pouquinho de dor”, disse Arrascaeta após o pentacampeonato da Copa do Brasil.

