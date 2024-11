Escobar se declara ao Santos após acesso: ‘Tudo por esse clube’

Uma das grandes surpresas do Santos no ano, o lateral-esquerdo Escobar fez um longo desabafo em suas redes sociais, comemorando o acesso do clube nesta semana. Mais do que isso, o jogador também recordou tudo que passou durante 2024. Afinal, ele chegou ao Peixe junto ao Fortaleza na janela de exceção da CBF após o Estadual e se tornou uma peça chave na campanha da Série B.

“Quando veio a troca de clube, tive que tomar uma decisão e foi difícil, mas confiei em mim e em Deus, que havia colocado isso em meu caminho por alguma razão. Não é fácil como pensam, colocar essa camisa com tanta história, tem seu peso. Como disse no primeiro dia, vou deixar tudo por esse clube. Hoje, depois de tanto esforço e trabalho com esse grupo humilde e trabalhador, estou feliz de devolver a toda essa gente alegria. Cumprimos o objetivo de subir o Santos. Agora, vamos pelo segundo objetivo que é o título”, escreveu Escobar.

Uma publicação compartilhada por Gonzalo Escobar (@gonzaescobar31)

Escobar deixou o Fortaleza em uma troca envolvendo o também lateral Felipe Jonathan. Já adaptado na capital cearense, o jogador precisou tomar uma decisão rápida, topando ser envolvido no negócio. No começo, o lateral chegou a duvidar se fez a escolha certa, mas depois viu que a troca foi extremamente positiva.

Aliás, o lateral acabou se tornando uma peça quase insubstituível no time de Fábio Carille e está nos planos para 2025. Escobar está emprestado ao Santos até 31 de dezembro. Em janeiro, vai assinar com o clube um vínculo definitivo com validade até o fim de 2026. Agora quer mostrar que também pode ter seu valor na Série A.

