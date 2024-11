‘Neydrasta’ posta foto com Neymar Pai após rumores de affair com influenciadora

A namorada de Neymar da Silva Santos, Mariane Bernardi, fez questão de silenciar os rumores de término com uma foto de casal no aniversário de Mavie. A ‘Neydrasta’ compartilhou um registro acompanhada do pai do craque brasileiro após notícias sobre um affair do empresário com Cíntia Chagas.

Na última sexta-feira (8), um dia antes da festa de Mavie, o apresentador Rafael Ilha disse em seu canal de Youtube que Neymar pai estava dando um ”rolê” com Cíntia Chagas. A influenciadora e especialista em comunicação, que soma mais de 6,7 milhões de seguidores no Instagram, se separou recentemente.

Segundo a informação, “Neymar pai havia convidado Cíntia Chagas para dar um rolezinho em Angra [dos Reis]”. A influenciadora aceitou, mas Rafael desconversou sobre as interação do suposto encontro. “A gente não sabe, pode ter sido algo de trabalho, profissional”, disse o apresentador.

Neymar Pai e Neydrasta

O relacionamento com Mariane Bernardi, de 48 anos, se tornou o primeiro público de Neymar pai após o fim do casamento com Nadine Gonçalves. Os dois estão juntos há um tempo, mas passaram por uma crise no início do ano e que, inclusive, culminou na separação por um período. A ‘Neydrasta’ chegou a compartilhar indiretas para o empresário em suas redes sociais à época.

“Imagine que uma cobra te picou e ao invés de tentar se livrar do veneno, você resolve correr atrás da cobra para tentar descobrir porque ela fez isso. Então, tenta convencê-la de que você não merecia aquilo enquanto o veneno age e te mata lentamente. Esse texto não é sobre cobras”, compartilhou.

Semanas depois, os dois voltaram a aparecer juntos em comemorações de amigos próximos. O casal reatou publicamente logo na sequência dos flagras e, apesar de manter o envolvimento de forma privada, não se separou mais.

Um dos poucos registros do casal após reconciliação ocorreu novamente em meio aos rumores de traição ou separação. Mariane fez questão, novamente, de encerrar os boatos com foto ao lado do amado e dando a entender que tudo vai ‘muito bem, obrigada’ entre eles. Os dois curtiram a festa de Mavie, em Mangaratiba, juntos.

