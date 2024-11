Com desfalques do Real, Sergio Ramos se oferece, mas clube descarta retorno

Sem clube desde que deixou o Sevilla em julho, Sergio Ramos teve uma atitude inusitada, segundo o programa de TV espanhol, “El Chiringuito”. Assim, o defensor teria se oferecido ao Real Madrid, que enfrenta uma sequência de lesões na atual temporada 2024/25.

Dessa forma, o zagueiro chegaria para suprir as ausências de Alaba e Éder Militão, ambos contundidos, porém o clube merengue descartou qualquer possibilidade de retorno. A informação é do jornalista Juanfe Sanz.

O Real Madrid busca uma solução a longo prazo no setor defensivo, e a relação com o atleta segue estremecida desde sua polêmica saída para o Paris Saint-Germain em 2021.

No momento, o jogador, de 38 anos, tem aprimorado a forma física e publicado vídeos em suas redes sociais, enquanto não acerta definitivamente com um novo clube.

As movimentações na busca por um zagueiro devem acontecer na próxima janela, em janeiro. Um dos nomes que despertam o interesse é o de Laporte, do Al-Nassr. É um desejo antigo, entretanto o clube saudita levou a melhor na disputa e ficou com o defensor.

“Eu obviamente ouviria o que o Real Madrid tem a dizer, você não pode ignorar clubes assim. É bom saber dos rumores. Não estou tão informado sobre o assunto, mas obviamente é algo legal”, disse Laporte à rádio Cadena SER durante a última janela de transferências

