Wanda Nara acusa Icardi de violência e trava guerra judicial após divórcio

Wanda Nara apresentou uma denúncia de violência de gênero contra seu ex-marido, Mauro Icardi, à Justiça. O ex-casal ainda trava uma batalha judicial pela custódia das duas filhas, Francesca e Isabella, frutos do relacionamento e testemunhas da briga calorosa que ocasionou a acusação da empresária contra o jogador do Galatasaray. Recentemente, a empresária falou publicamente sobre os desafios de cuidar “financeiramente sozinha” das crianças.

A briga que ocasionou a denúncia ocorreu quando Wanda Nara voltou de suas férias, no Brasil, à Argentina. Depois de ter sido pega de surpresa com a presença de Icardi no apartamento – de posse dos dois -, a empresária disse que discussão acalorada foi motivada pela postura do jogador ao impedir sua entrada no local.

De acordo com o programa ‘Los Ángeles de La Mañana’, da TV Argentina, Icardi se dirigiu ao local para visitas as filhas, que já estavam dormindo. A empresária Wanda Nara chegou pouco tempo depois e, ao ser barrada pelo ex, iniciou a discussão. Câmeras de segurança da residência flagraram a rapidez com que a briga se intensificou entre eles.

Denúncia

A empresária deixou o apartamento e se hospedou em sua outra residência, em Nordelta, antes de formalizar a denúncia contra Icardi – no dia seguinte. O jogador está passando por acusações de “ataque e resistência à autoridade”, por impedi-la de entrar na própria casa, e “violência de gênero”, devido aos ataques emocionais e psicológicos cometidos pelo mesmo.

Mauro Icardi está ciente das denúncias e, ainda segundo o programa local, já recebeu convocação para comparecer ao tribunal de Buenos Aires. O atleta deverá se apresentar à Justiça na tarde desta sexta-feira (15).

Batalha Judicial

O diário argentino ‘Olé’ noticiou outra batalha judicial travada pelo ex-casal. Segundo informações, Mauro Icardi manifestou interesse na guarda integral das duas filhas fruto do casamento com Wanda, Francesca e Isabella. A disputa, contudo, ficou mais complicada após imagens da briga acalorada entre o jogador e a empresária – presenciada pelas meninas.

A modelo se tornou alvo de críticas após assumir seu romance com o cantor L-Gante nas redes sociais. Ao se defender dos haters na web, Wanda acusou ausência de Icardi na criação financeira das filhas desde a separação. Vale destacar que a empresária possui outros três filhos fruto de outro relacionamento.

“A cultura sexista está muito longe do que desejo para mim e para minhas filhas. Estou separada e, sobretudo, livre parra estar com quem eu quiser e que, acima de tudo, me faz bem. Então, os haters deveriam conhecer todas partes dessa história para se orgulharem ou não do ídolo. Primeiramente, eu cuido dos meus filhos financeiramente sozinha”, disse.

Por fim, Wanda acusou Icardi de reter os cachorros de Francesca e Isabella. “Tenho dificuldade de recuperar os animais de estimação das minhas filhas, mas que infelizmente vivem como reféns. Também há ameaça nisso”.

Mauro Icardi

Atacante do Galatasaray, Mauro Icardi sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direto há cerca de uma semana. O jogador, que se machucou sozinho durante a vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham, deve ficar fora do restante da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.