Adriano Imperador revela orgia e relembra barraco com Joana Machado

A biografia de Adriano Imperador traz histórias já conhecidas do grande público e outras inéditas. Polêmicas como a relação entre ele e Joana Machado fazem parte da narrativa, contada pelo próprio jogador no livro. Além disso, novas revelações como uma orgia com outras 18 mulheres também constam no relato.

Em uma das passagens da biografia, o ex-jogador detalha sua aventura com amigos em um prostíbulo famoso em Copacabana, Zona Sul do Rio. No local, ele convidou diversas garotas para um motel. Alguns amigos, porém, se assustaram e optaram por ir embora.

“Coloquei meu roupão, pedi o meu uísque e comecei a relaxar. Virei para a rapaziada e decretei: ‘Hoje eu vou levar todo mundo. Hoje vai ser festival do Adriano no Vips'”, disse o Imperador, se referindo ao nome do motel localizado na Avenida Niemeyer, em São Conrado:

“Mandei mensagem para uns conhecidos e organizei a Zona. Não estou exagerando. Chamei 18 garotas. ‘Pode vir que eu tô pagando. A festa vai ser boa’. Chegamos no motel com 18 meninas e três caras. Um dos guerreiros se apaixonou e ficou com uma mina a noite toda. Sobraram 17 para dois, mas eu sempre gostei de jogo grande. Nunca me intimidei com os desafios da vida”, disse o ídolo do Flamengo.