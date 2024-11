Seleção uruguaia monitora Barboza, do Botafogo

Com um pai uruguaio, Barboza, do Botafogo, já colocou como uma de suas vontades se naturalizar como cidadão daquele país. E o interesse do zagueiro argentino está em harmonia com a comissão técnica da Celeste, que monitora o defensor alvinegro para futuras convocações. A informação é do jornal “El Observador”.

Barboza começou a chamar ainda mais a atenção do público, no Uruguai, depois que marcou um dos gols na vitória do Botafogo sobre o Peñarol por 5 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos, em outubro. Curiosamente, balançou a rede do time de coração do pai. No entanto, fontes da seleção sustentam que Barboza já está no radar “há muito tempo”.

A equipe de scout da Celestre analisa jogadores que nasceram em outros países e são filhos de uruguaios. O xerife do Botafogo se encaixa neste perfil. O próprio técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, já chamou jogadores que se naturalizaram. O espanhol Zalazar e o argentino Palacios. Na base, o espanhol Rodríguez e o italiano González integraram a seleção.

“Barboza ganhou notoriedade, mas, para ele ser convocado, precisa que outro deixe de ser chamado”, revelou uma fonte.

No Uruguai, o zagueiro do Botafogo teria, como concorrentes, nomes como Giménez (Atlético de Madrid), Araujo (Barcelona), Cáceres (América-MEX), Marichal (Dínamo Moscou), Bueno (Wolverhampton), Mouriño (Alavés) e Rodríguez (Boston River). Viña (Flamengo) e Olivera (Napoli) são laterais, mas, na seleção, também atuam como zagueiros.

