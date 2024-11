No segundo turno, Botafogo tropeçou mais contra times brigando contra rebaixamento

Na busca pelo título do Campeonato Brasileiro e com quatro pontos de vantagem na liderança faltando cinco rodadas para acabar a competição, o Botafogo, no segundo turno, deixou pontos preciosos contra clubes que brigam para não cair.

Desde a 20° rodada, o Glorioso só deixou 14 pontos para trás. No entanto, nove foram para equipes que lutam contra o rebaixamento. Ou seja, a maioria dos pontos. O tropeço mais recente foi o empate sem gols contra o Cuiabá, no Nilton Santos. A equipe também empatou com Criciúma e Grêmio, além da derrota para o Juventude. O Alvinegro também empatou com o Bahia e perdeu para o Cruzeiro, no entanto, estes estão na parte de cima da tabela. Assim, os pontos deixados para trás para equipes que estão na segunda parte da tabela representam 64,2% do total.

Dessa forma, o Botafogo somou oito vitórias, quatro empates e duas derrotas na segunda parte do campeonato. Logo, foram 28 pontos somados neste período, a mesma quantidade que o Palmeiras.

Por outro lado, o Alvinegro soma vitórias contra as equipes do confronto direto, principalmente Flamengo e Fortaleza, que estão no G4. O clube carioca ainda vai enfrentar o Palmeiras, que está na segunda colocação, e Internacional e São Paulo, que estão no G6. Os outros dois confrontos que fecham o campeonato são contra o Vitória, que briga para não cair, e a próxima partida, contra o Atlético Mineiro, que está no meio da tabela, na 10° colocação.

