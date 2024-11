Clube tradicional da Alemanha comunica saída de rede social em protesto

O St. Pauli, tradicional clube da Alemanha, informou, nesta quinta-feira (14), que não será mais um usuário da rede social X, o antigo Twitter. Através de um comunicado, a equipe de Hamburgo indica que a plataforma se tornou um local para disseminar ódio. Assim, o principal alvo de crítica para esta transformação foi o proprietário Elon Musk.

A propósito, o St. Pauli revelou a sua decisão no próprio X, mas houve a postagem do comunicado em outra rede social, o BlueSky. Tal espaço registrou um crescimento no Brasil depois do bloqueio do antigo Twitter no país, que ocorreu entre agosto e outubro. Tal suspensão ocorreu por uma ordem de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Estamos saindo do X e apelamos a todos os seguidores para nos seguirem no BlueSky. Elon Musk converteu o espaço de debate do Twitter numa máquina de ódio que também pode ter um impacto negativo nas eleições federais”, esclareceu o tradicional clube da Alemanha.

A manifestação do St. Pauli também aponta as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que ocorreram no dia 5 de novembro. Na oportunidade, Donald Trump, candidato do partido Republicano, venceu a disputa contra Kamala Harris, do Democrata. Assim, retornou ao cargo.

St. Pauli faz críticas ao dono da rede social

Com a saída de Biden e volta de Trump, o atual dono do X, Elon Musk, vai assumir a função com chefe de Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Por isso, o proprietário da rede social foi alvo de condenações por parte do clube alemão.

“Após a vitória eleitoral, Donald Trump também anunciou que faria de Musk o chefe de uma autoridade recém-criada. Musk já tinha apoiado ativamente Trump durante a campanha eleitoral, também com a ajuda de X. Pode-se presumir que X também promoverá conteúdo autoritário, misantrópico e radical de direita na campanha eleitoral federal e, assim, manipulará o discurso público”, complementou o St. Pauli.

“O FC St. Pauli já havia restringido o uso do X e, acima de tudo, postado declarações políticas pela diversidade e inclusão para se posicionar contra o ódio. Agora o clube encerrará suas atividades no X. A conta não é mais usada. Contudo, o conteúdo dos últimos 11 anos deve permanecer online porque tem valor histórico”, finalizou.

Pioneiro na Alemanha em luta a favor de causas sociais

Tradicionalmente, o clube tornou-se conhecido por se posicionar em causas sociais. Deste modo, de maneira institucional, causa engajamento na torcida e em conjunto já lutaram contra manifestações machistas, homofóbicas e racistas. Além disso, de maneira inédita na Alemanha, o St. Pauli decidiu banir torcedores que apoiam o nazismo de acompanhar os jogos no Estádio Millentor. A propósito, a equipe conseguiu retornar à elite do futebol alemão na temporada passada, depois de 13 anos na Segunda Divisão. No entanto, no começo da edição seguinte da Bundesliga, o St. Pauli corre o risco de rebaixamento. Isso porque ocupa a 16ª colocação, com oito pontos.

