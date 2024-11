Verón tem pré-acordo para investimento milionário no Estudiantes

O Estudiantes pode ficar mais perto de obter um valioso aporte financeiro através do empresário norte-americano Foster Gillett. De acordo com informações do diário argentino ‘Olé’, a assinatura de um pré-contrato pelo investimento de 150 milhões de dólares (R$ 868 milhões, na atual cotação) deve ocorrer ainda nesta terça-feira (14).

As negociações entre o clube de La Plata, na figura do presidente Juan Sebastián Verón, e Gillett ocorrem há alguns meses. Não por acaso, em setembro deste ano, ambos foram flagrados juntos em reunião na Argentina.

A quantia em questão não serviria apenas para a contratação de reforços no elenco do Estudiantes, pelo contrário. A ideia é de distribuir esses recursos também na questão estrutural e para a montagem de equipe que Gillett tem especial interesse: o futebol feminino.

O principal ponto de inflexão para unir o desejo das partes é a legislação vigente no país. Diferente do Brasil, o estatuto da Associação do Futebol Argentino (AFA) não permite esse modelo administrativo. Algo que, consequentemente, impede a compra dos direitos de gerir a área de futebol, já que se trata de uma associação esportiva.

Desse modo, a maneira encontrada foi de estabelecer um negócio em sociedade mista, sem qualquer cessão de bens ou garantias envolvendo ativos do Estudiantes. Será dessa forma que o acordo vai ser introduzido aos sócios para aprovação em assembleia extraordinária que será marcada para dezembro, ainda sem data específica. Outro ponto que indica, na prática, que a negociação tem poder de veto por parte de quem é associado ao Pincharrata.

