Carille diz que peso de ‘ser Santos’ criou forte pressão na equipe durante Série B

O Santos garantiu o seu retorno para a Série A na última segunda-feira (11/11) ao bater o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira. Contudo, apesar de conseguir o acesso, na visão do técnico Fábio Carille, o Peixe sofreu mais do que deveria.

Isso porque na visão do treinador, a equipe sofreu muita pressão por conta do peso da responsabilidade de ‘ser Santos‘ na disputa da Série B. Carille ainda comparou com o Campeonato Paulista, onde o Peixe jogou mais solto, sem estar entre os favoritos, e chegou na final do torneio estadual.

“No Campeonato Paulista, não tínhamos responsabilidade nenhuma. Time jogou mais solto, fez partidas e clássicos interessantes. Dos 12 jogos da primeira fase, só dois ficaram abaixo e dez ficaram num nível legal. Na Série B, que tínhamos a obrigação e, muitas vezes, esse peso atrapalhou sim. A responsabilidade de ter que ganhar, de ser Santos, de ter que voltar. E é claro que é diferente a cobrança. Se a gente tivesse chegado às quartas de final do Paulista ninguém ia falar nada. A cobrança estava dentro do Brasileiro, mas com certeza esse peso, não só para mim, mas para os atletas dentro de campo, teve momentos que a gente não soube administrar”, disse Carille, que prosseguiu:

“No fim das contas deu tudo certo, o Santos está de volta. Muita gente fala de um lugar que não merecia ter saído, mas muitas coisas erradas no clube e uma hora paga. A gente tem que ser realista. ‘Não devia nunca ter caído’…eu participei de 2021 e muitas coisas erradas vindo há alguns anos. Feliz pelo objetivo”, completou.

Carille e Santos agora miram título

Agora, Santos e Carille tentam encerrar a participação na Série B da melhor forma possível. O Peixe pode conquistar o torneio antes mesmo do jogo do próximo domingo (17/11). Isso porque Mirassol e Novorizontino entram em campo no sábado (16/11) precisando da vitória para continuar com chances de terminar o torneio na liderança. Se alguém da dupla vencer, bastará o Alvinegro Praiano derrotar o CRB no domingo. Mas, caso os dois times não somem três pontos, o time de Fábio Carille não será mais alcançado na primeira colocação.

