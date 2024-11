Academia Brasileira de Letras promove palestras sobre os clubes do Rio

A Academia Brasileira de Letras abriu espaço para as conferências “Gol de Letras”. Nelas, a paixão pelos clubes se mistura com a emoção das arquibancadas. Assim, os encontros reúnem torcedores e escritores para discutir sobre o significado de torcer pelos clubes do Rio de Janeiro.

No último dia cinco de novembro, o acadêmico Ruy Castro participou de uma palestra intitulada: “”Uma vez Flamengo” sobre o clube da Gávea. Na sequência, no dia 12, foi a vez do humorista Hélio de la Peña falou sobre o Glorioso na “Botafogo, Botafogo”.

Nesta quinta-feira (14), às 17h30, será a vez do apresentador e escritor Pedro Bial participar de uma conferência. Ele falará sobre seu clube do coração, o Fluminense: “Sou tricolor de coração”. Por fim, o jornalista João Carlos Eboli ao lado da cantora Fernanda Abreu, falam sobre o Vasco , dia 26, às 16h, em “Vamos tocos cantar de coração”.

Todas as conferências terão transmissão do canal no Youtube da Academia Brasileira de Letras e inscrições no site da instituição. Por fim, sempre na busca por recordar histórias e evidenciar a figura do torcedor, que está sempre disposto a acompanhar seu clube onde for.

“A partir da história de minha família com o Fluminense, vou contar a história do clube, do time, seu significado no esporte e na cultura do Brasil”, resumiu Bial sobre a palestra desta quinta (14).

