Tainá Castro, ex de Léo Pereira, revela problemas na Justiça com o zagueiro

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, vive uma disputa judicial com Tainá Castro, sua ex-esposa e atual companheira de Éder Militão. A influenciadora acusa o jogador de negligência em relação à decisões sobre os filhos Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3. As informações são de Lucas Pasin, do Uol.

De acordo com Tainá, Léo Pereira faltou a uma audiência na última sexta-feira (08) sem apresentar justificativa. O encontro trataria sobre a mudança dela com os filhos para Madri, na Espanha.

“Da minha parte, sempre tentei ter uma relação amigável, principalmente por causa das crianças. (…) Nunca escondi que meu plano é morar na Espanha com meus filhos. E já conversei com o Léo sobre isso. Mas ele está sempre dificultando e não concede a autorização. Por isso, recorri à Justiça”, explicou a ex do zagueiro.

Promessas não cumpridas por Léo Pereira

Outra questão citada por Tainá é o não cumprimento de uma promessa para quitar a casa onde ela mora com os filhos no Brasil. Léo Pereira teria ainda se comprometido a transferir o imóvel para o nome dela.

“Foi feito um acordo em que ele quitaria a casa e passaria para o meu nome. O tempo passou e ele não cumpriu. Recentemente, me enviou uma mensagem com uma mudança de planos, dizendo que seguiria pagando a casa apenas em prestações, em vez de quitá-la de uma vez”, revelou Tainá.

Além disso, Léo Pereira também é acusado pela influenciadora de não cumprir parcelas de pensões e outros acordos financeiros firmados no ato do divórcio. Dr acordo com Tainá, o zagueiro se “esconde” da Justiça para não receber as notificações judiciais. Inclusive, o CT Ninho do Urubu, do Flamengo, estaria sendo usado como ‘esconderijo’ pelo jogador.

Defesa de Léo Pereira se manifesta

Advogado de Léo Pereira, Eduardo Vargas alegou que o processo corre em segredo de Justiça, principalmente por envolver menores de idade. O status da ação impede a divulgação de maiores detalhes. Além disso, Vargas diz que se tratam de dois processos (guarda dos filhos e liberação para residirem em Madri), e não quatro, como alegado por Tainá.

Sobre uma possível ‘esquiva’ de Léo Pereira sobre o processo, o advogado alega que o jogador mudou de residência há três meses e que Tainá teria colocado o endereço antigo, mesmo ciente da troca. Ele também nega que exista atraso no pagamento de pensão dos filhos. Já sobre a quitação da casa, Vargas alega “tramites burocráticos” como entraves, mas acrescenta que o jogador sempre cumpriu o acordado.

