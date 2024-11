Peru x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Peru e Chile se enfrentam nesta sexta-feira, 15/11, às 22h30 (de Brasília), em Lima, no Estádio Monumental, fechando a 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. As seleções ocupam os dois últimos lugares. Porém, bem afastadas da concorrência. Os peruanos estão em nono lugar, com seis pontos, e os chilenos em décimo, com cinco. Para se ter uma ideia, a Venezuela está em oitavo, com 11 pontos. Nas Eliminatórias, os seis primeiros colocados avançam diretamente para a Copa. Mas o sétimo irá para a repescagem mundial. Assim, é essencial que tanto Peru quanto Chile busquem a vitória. Afinal, com novo tropeço, a eliminação será iminente.

Este jogo é de extrema rivalidade. Chile e Peru possuem também uma questão política histórica, relacionada à Guerra do Pacífico no fim do século XIX. O Chile saiu vencedor do conflito contra bolivianos e peruanos, conquistando territórios que eram desses países. A Bolívia perdeu o acesso ao mar e o Peru boa parte de sua região sul. Enfim, a rivalidade sempre eleva a temperatura quando as seleções se enfrentam neste que é chamado de Clássico do Pacífico.

Onde assistir

O canal SporTV3 transmite a partir das 18h (de Brasília).

Como está o Peru

Nos últimos treinos, Jorge Fossati manteve o esquema 3-5-2, com Advíncula e Trauco como alas ofensivos, e recolocando o veterano Paolo Guerrero no comando do ataque ao lado de Lapadula. A única dúvida está no gol. Carlos Cáceda e Diego Romero vinham disputando a camisa 1, e a tendência é que Cáceda seja o escolhido. A ausência é o volante Tápia, machucado. Em seu lugar foi convocado Murrugarra, um jogador mais ofensivo, mas que começará no banco.

Como está o Chile

Todos davam como certa a demissão do treinador Ricardo Gareca após as duas derrotas na última data FIFA (Brasil 2 a 1 e Colômbia 4 a 0). Mas o comandante ganhou sobrevida, muito provavelmente por conhecer bem o Peru. Afinal, comandou a seleção chilena nos últimos dois ciclos de Copa (2015 a 2022), e esse know-how pode levar o Chile a um bom resultado. Além disso, o Chile teve uma única vitória em dez jogos das Eliminatórias: exatamente contra os peruanos, em casa (2 a 0).

A grande novidade do Chile é a volta de Arturo Vidal. Gareca vinha recebendo fortes críticas de Vidal por não convocá-lo, deixou de lado as rusgas passadas, sentiu a pressão da torcida e trouxe o maior ídolo do país de volta. E o incrível: Vidal é o titular.

PERU X CHILE

11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 15/11/2024, às 22h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental, Lima (PAR)

PERU: Carlos Cáceda; Miguel Araújo, Callens e Luis Abram; Advíncula, Castillo, Cartagena, Sergio Peña e Miguel Trauco; Lapadula e Paolo Guerrero. Técnico: Jorge Fossatti

CHILE: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal e Vicente Pizarro; Alexander Aravena, Diego Valdés e Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca

Árbitragem: Wilton Sampaio

Auxiliares:Bruno Pires e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.