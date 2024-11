Uruguai x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

Uruguai e Colômbia fazem, nesta sexta-feira (15/11) um dos jogos mais equilibrados da 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. O jogo será na casa uruguaia, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h (horário de Brasília). Com 16 pontos, o Uruguai entrou na rodada em terceiro lugar, mas pode assumir a vice-liderança caso vença, já que a Colômbia, com 19 pontos, está atrás apenas da líder Argentina.

Este é o primeiro jogo entre as seleções após a confusão que ocorreu no fim do duelo pela semifinal da Copa América, em Charlotte (EUA), em julho. Os colombianos eliminaram a Celeste, e uma briga em campo se espalhou para a arquibancada, com alguns torcedores colombianos agredindo familiares dos uruguaios.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 21h (de Brasília).

Como está o Uruguai

Ainda há uma crise entre os jogadores e o técnico Marcelo Bielsa, por causa do comportamento do treinador, muito fechado nos convivências. Bielsa não poderá contar com Arrascaeta, De La Cruz e Viña, todos do Flamengo, que estão machucados e nem foram convocados.

Os dois primeiros são titulares inquestionáveis, mas, devido aos problemas físicos, não estarão em campo. Para esta partida, Bielsa aposta em um time muito forte no meio de campo e no ataque, com Federico Valverde, Brian Rodríguez e Rodrigo Bentancur na criação, e Pellistri e Araújo apoiando o goleador Darwin Núñez. Tudo para garantir os três pontos.

Como está a Colômbia

A Colômbia treinou nos últimos dias na Argentina, no CT do Boca Juniors. O técnico Néstor Lorenzo ainda não sabe se contará com Muñoz, que se recuperou de dores musculares, mas deve começar no banco. Assim, Santiago Arias, do Bahia, segue como titular da lateral direita. A única dúvida é no ataque: Jhon Durán e Jhon Córdoba continuam brigando pela vaga de companheiro de Luis Díaz.

URUGUAI X COLÔMBIA

11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa

Data e Horário: 15/11/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

URUGUAI:Sergio Rochet; Nahitan Nandez, Mathias Olivera, José María Giménez e Saracchi; Valverde, Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur; Pellistri, Maximiliano Araujo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Mojica, Lucumí, Dávinson Sánchez e Daniel Muñoz; Matheus Uribe, Jhon Arias e Richard Ríos; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Durán (Jhon Córdoba). Técnico: Nestor Lorenzo.

Árbitro: Kevin Paolo Ortega Pimentel (PER)

Auxiliares: Michael Orué e Jesús Martín Sánchez Cabrera (ambos do Peru)

VAR: Diego Mirko (PER)

