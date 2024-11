Briga por titularidade no meio de campo do Grêmio reacende dúvida em Renato

O desempenho do Grêmio na derrota para o Palmeiras, em seu último compromisso pelo Brasileirão, não agradou. Assim, o técnico Renato Gaúcho projeta que a equipe tenha uma postura diferente para o confronto direto com o Juventude. Por isso, o comandante anunciou que vai escalar um time mais ofensivo.

Por isso, a tendência é a de que um dos atletas do trio de volantes entre Villasanti, Dodi e Edenílson vá para o banco de reservas. Desta forma, reacende uma indefinição no planejamento do treinador. No caso, a disputa pela titularidade entre Cristaldo e Monsalve. Até porque Renato não aprovou o rendimento quando eles atuaram juntos.

“O Real (Madrid), o (Manchester) City, o Botafogo, o Flamengo têm condições de jogar com quatro atacantes. O Grêmio não tem. Já tinha falado que seria a última partida que começaríamos com essa formação. Com os dois juntos não dá para jogar. Nosso maior problema é dar muito espaço para os adversários. Nossos dois volantes só faltam botar eles na ambulância”, detalhou Renato.

“Tem certos momentos do jogo que a gente cai (de rendimento). O esquema vai ser mudado. A gente sofre muito jogando com os quatro atacantes. São características dos jogadores. Eles não estão acostumados a correr para trás, 60m”, acrescentou Renato.

Alteração no time e outras possíveis mudanças

Com relação a desfalques, o Imortal não terá à disposição o zagueiro Jemerson, que vai cumprir suspensão automática. Por outro lado, o comandante poderá novamente escalar Gustavo Martins, que recentemente se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda e deve ser o substituto.

Além disso, três atletas são dúvidas por terem sido convocados por suas seleções para compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas. No caso, o volante Villasanti chamado pelo Paraguai, além dos atacantes Aravena e Soteldo, que vão defender o Chile e Venezuela, respectivamente. Assim, a presença deles vai depender do sucesso no planejamento logístico que traçou, especialmente porque o trio vai entrar em campo um dia antes do jogo com o Juventude.

Grêmio se mobiliza para confronto direto na luta para ficar longe do Z4

O Tricolor Gaúcho se programa com antecedência para o jogo contra o Juventude, pois se configura como um confronto direto na luta para escapar do rebaixamento. O clube avalia que é essencial um resultado positivo contra este adversário, já que a sua atual vantagem para o Z4 é de apenas três pontos. Ainda evitar que um concorrente direto lhe ultrapasse.

No atual cenário, o Imortal é o 12º colocado, com 39 pontos, e se reaproximou da zona de rebaixamento depois de duas rodadas sem vitória. O Imortal enfrenta o Juventude, na próxima quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

