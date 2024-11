Inglaterra, em Atenas, vence Grécia com direito a gol de letra de Curtis Jones

Nesta quinta-feira, 14/11, pela quinta e penúltima rodada do Grupo 2 da Liga das Nações B (Segundona), Grécia e Inglaterra se enfrentaram no Estádio Olímpico de Atenas. Líderes do grupo, jogando em casa e ostentando uma vitória por 2 a 0 no primeiro confronto, em território inglês, os gregos estavam entusiasmados em conseguir mais um bom resultado, mantendo a campanha 100% e garantindo a classificação direta para a elite. Mas a Inglaterra, mesmo se a presença de muitos de seus astros, dominou amplamente a maior parte do tempo e acabou levando a melhor: 3 a 0 0, gols de Watkins, do goleiro Vlachodimos, contra, e uma pintura de letra de Curtis Jones, jogador do Liverpool.

Assim, a Inglaterra fecha a rodada com os mesmos 12 pontos da Grécia, mas em primeiro lugar, já que possui melhor saldo de gols (7 a 6). Portanto, tudo permanece em aberto para a última rodada, neste domingo. Os ingleses recebem a Irlanda e os gregos visitam a Finlândia. Quem terminar em primeiro lugar sobe para a Primeira Divisão da Liga das Nações. O segundo colocado jogará uma repescagem tentando garantir um lugar na elite.

Os ingleses têm como técnico interino Lee Carsley, da seleção sub-21. Ele ocupará o cargo até janeiro de 2025, quando Thomas Tuchel assumirá oficialmente.

Inglaterra abre o placar

O técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, já surpreendera na convocação, ao deixar de lado jogadores como Saka, Alexander-Arnold, Foden e Palmer. E voltou a ousar na escalação diante dos gregos, deixando o ídolo Harry Kane no banco. Apostou numa seleção com jovens, como Madueke, Gordon e Curtis Jones, e a aposta deu certo. Nos primeiros 20 minutos, os gregos não viram a bola e levaram um gol aos seis minutos. Bellingham, um dos raros pesos pesados da seleção em campo, rolou para Madueke, que fez uma jogada sensacional pela direita. Foi ao fundo e rolou para o chute de primeira de Watkins.

A Grécia só foi oferecer perigo a partir dos 25 minutos, quando equilibrou o meio de campo e começou a ser mais efetiva no ataque. Aos 30, o lateral-esquerdo Tsimikas só não empatou por causa de uma grande defesa de Pickford.

No segundo tempo

A Inglaterra voltou melhor após o intervalo. Assim, ficou em cima nos primeiros 15 minutos e por pouco não ampliou com um chute de Bellingham, que foi na trave. Aos 21 minutos, Kane entrou em campo. Os ingleses seguiram dominantes. Aos 32, Bellingham encaixou um contra-ataque e levou até a entrada da área. A fera do Real Madrid chutou, a bola bateu na trave, voltou nos pés de Vlachodimos e entrou. Gol contra do goleiro. Aos 37, os ingleses aproveitaram que os gregos estavam nocauteados e ampliou num golaço de letrfa de Curtis Jones.

