Itália vence Bélgica e está classificada na Liga das Nações

A Itália está classificada para as quartas de final da Liga das Nações 2024/25. Nesta quinta-feira (14), a Azzurra venceu a Bélgica por 1 a 0, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, e garante a classificação com uma rodada de antecedência no Grupo 2 da Liga A. O volante Tonali, no início do jogo, confirmou o triunfo italiano e eliminou os belgas da competição.

Dessa maneira, a Itália chegou aos 13 pontos e manteve a invencibilidade na Liga das Nações. Ao todo foram quatro vitórias e um empate no Grupo 2 e assegurou a vaga nas quartas de final. Ao mesmo tempo, a vantagem para a França, vice-líder, é de três pontos.

Além disso, a Itália vai definir a liderança do grupo na próxima e última rodada, justamente contra a França. As equipes se enfrentam no domingo (17), em Milão, e um empate garante a primeira posição para os italianos.

Por outro lado, a Bélgica está eliminada da Liga das Nações e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória. A seleção está na terceira posição, com três pontos em quatro rodadas. A vantagem para Israel, último colocado, é de três pontos e os belgas precisam somar pontos na última rodada para assegurar a permanência na Liga A.

