Portugal x Polônia: onde assistir, escalações e arbitragem

Com uma das melhores campanhas do torneio, a seleção portuguesa está de volta a Liga das Nações. Nesta sexta-feira (15), Portugal e Polônia se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo 1 da Liga A. O Estádio do Dragão, na cidade do Porto, será o palco desta partida que pode confirmar a liderança para os donos da casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv.

Como chega Portugal

Líder isolado do Grupo 1, Portugal está com 10 pontos em quatro rodadas. Ao todo, são três vitórias e um empate sem gols diante da Escócia na rodada passada. Além disso, a seleção portuguesa conta com a boa fase de Cristiano Ronaldo, artilheiro da competição com três gols, ao lado de outros três jogadores.

Dessa maneira, um simples empate diante da Polônia garante a classificação antecipada para os portugueses.

Além, disso, a única ausência para o técnico Roberto Martínez fica por conta de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, lesionado.

Como chega a Polônia

Por outro lado, a Polônia precisa reagir nesta Liga das Nações. Isto porque a seleção é a terceira colocada, com quatro pontos, três a menos que a vice-líder Croácia. Dessa maneira, com mais duas rodadas pela frente, os poloneses precisam somar pontos e torcer por tropeços dos croatas.

Contudo, a seleção polonesa chega para este jogo decisivo sem o seu principal jogador. Robert Lewandowski está lesionado e não entra em campo nesta sexta-feira. Assim, Urbanski deve formar a dupla de ataque ao lado de Piatek.

Portugal x Polônia

5ª rodada da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 15/11/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR).

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Tomás Araújo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves e Bernardo Silva; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Polônia: Marcin Bulka; Przemyslaw Frankowski, Kamil Piatkowski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Nicola Zalewski; Sebastian Szymanski, Jakub Moder e Piotr Zielinski; Karol Swiderski e Krzysztof Piatek. Técnico: Michal Probierz.

Árbitro: Donatas Rumšas (LTU).

Assistências: Aleksandr Radiuš (LTU) e Dovydas Sužiedėlis (LTU).

VAR: Dennis Higler (HOL).

