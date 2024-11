Dinamarca x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

A campeã europeia está de volta a Liga das Nações 2024/25. Nesta sexta-feira (15), a Espanha visita a Dinamarca às 16h45 (de Brasília), no Parken Stadium, em Copenhagen, pela 5ª rodada do Grupo 4 da Liga A da competição. Partida marca estreia do técnico Brian Riemer na seleção dinamarquesa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega a Dinamarca

A federação dinamarquesa anunciou Brian Riemer como novo treinador, que fará sua estreia nesta sexta-feira. Riemer estava no comando do Anderlecht, da Bélgica, mas foi demitido recentemente e assumiu este novo desafio.

Dessa maneira, o primeiro grande objetivo do treinador será classificar a Dinamarca para a próxima fase da Liga das Nações. Em 2º lugar, com sete pontos, a seleção está três pontos à frente da Suíça, que ocupa a 3ª posição.

Contudo, a Dinamarca terá desfalques para o jogo desta sexta-feira. Christensen e Joakim Maehle serão ausências importantes contra os espanhóis.

Como chega a Espanha

Por outro lado, a Espanha já está classificada para as quartas de final e quer confirmar a liderança do grupo. Contudo, a seleção terá desfalques importantes para o jogo contra a Dinamarca. Lamine Yamal e Pau Torres, que estavam na lista inicial, serão ausências devido a lesões. Assim, o técnico convocou Bryan Gil, do Girona, e Cubarsí, do Barcelona, para substituí-los.

Além disso, o técnico De La Fuente também decidiu dar uma chance a Samu Omorodin, destaque do Porto neste começo de temporada. Casadó e Aitor Parede também são surpresas na lista.

Dinamarca x Espanha

5ª rodada da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 15/11/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Parken Stadium, em Copenhagen (DIN).

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaad e Victor Nelsson; Alexander Bah, Christian Eriksen, Hjulmand e Patrick Dorgu; Isaksen, Albert Gronbaek e Hojlund. Técnico: Brien Riemer.

Espanha: Raya; Pedro Porro, Daniel Vivian, Laporte e Cucurella; Zubimendi e Fabián Ruiz; Oyarzabal, Dani Olmo e Nico Williams; Ayoze Pérez (Álvaro Morata). Técnico: Luis De La Fuente.

Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovênia).

Assistentes: Jure Praprotnik (Eslovênia) e Grega Kordež (Eslovênia).

VAR: Matej Jug (Eslovênia).

