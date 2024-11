Com desfalques, Corinthians treina no CT Joaquim Grava

Com atividade aberta para a imprensa, o Corinthians treinou na tarde desta quinta-feira (14), no CT Joaquim Grava, visando a próxima rodada do Brasileirão. Com a pausa para a Data Fifa de novembro, o Alvinegro volta a campo no dia 20, às 11h (horário de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do torneio nacional.

Portanto, o Timão quer aproveitar o período livre para fazer os ajustes necessários para a reta final do campeonato. A equipe está na 11ª colocação da tabela, com 41 pontos. Na atividade do dia, Ramón Díaz reuniu o elenco para um aquecimento e, posteriormente, um trabalho técnico e tático no gramado.

O jogador Diego Palacios, que passou por cirurgia devido a uma grave lesão no joelho, realizou treino em um campo separado junto com jogadores da base. O lateral equatoriano ainda não tem previsão para voltar aos gramados.

Além disso, os zagueiros Cacá e André Ramalho também não estiveram no gramado e ficaram na parte interna do local devido a problemas musculares. Por fim, o volante Charles também ficou de fora e fez treinamento de carga de forma individual, longe do restante do elenco.

