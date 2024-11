Com show de Plata e Enner Valencia, Equador goleia a Bolívia pelas Eliminatórias

Com show de Plata e Enner Valencia, o Equador não deu a menor chance à Bolívia e goleou por 4 a 0, em partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (14), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (EQU). O jogo também marcou a despedida de Ángel Mena da seleção equatoriana. O meia atuou em 62 partidas defendendo as cores amarela e azul.

Aliás, o atacante do Flamengo marcou duas vezes, uma delas de cavadinha, assim como fez na final da Copa do Brasil, no último domingo, diante do Atlético. Já Enner Valencia converteu um pênalti e ainda contribuiu com uma assistência. Minda, com uma bela finalização, completou o placar. Desse modo, com resultado, o Equador chegou aos 16 pontos e ocupa a quinta colocação. Já a Bolívia, com 12 pontos, é a oitava colocada.

Enner Valencia e Plata garantem vitória parcial da seleção mandante

A Seleção do Equador dominou o primeiro tempo do início ao fim, jogando com excelência. Abriu o placar aos 25 minutos, após o defensor José Sagrado colocar a mão na bola na área. Na cobrança de pênalti, Enner Valencia, do Internacional, bateu e marcou o primeiro gol. Em seguida, o atacante Plata, do Flamengo, fez o segundo, novamente de cavadinha. Placar de 2 a 0 nos primeiros 45 minutos.

Contudo, no segundo tempo, não foi diferente. O Equador manteve, portanto, o controle do jogo e, com um jogador a mais, administrou sua superioridade em campo e no placar, chegando ao terceiro gol. Novamente, Plata finalizou na área após belo passe de Enner Valencia: 3 a 0 para o Equador. Aos 14 minutos, Minda marcou o quarto gol da seleção equatoriana com uma linda finalização de fora da área.

Jornadas das seleções na próxima rodada

A seleção equatoriana volta a campo na próxima terça-feira (19) para enfrentar a Colômbia, fora de casa. Por outro lado, a equipe boliviana, por sua vez, jogará contra o Paraguai no mesmo dia, no estádio Municipal de El Alto, localizado na cidade de El Alto, a 4.090 metros de altitude.

EQUADOR X BOLÍVIA

12ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: quinta-feira, 14/11/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)

Público/Renda:

EQUADOR: Galíndez, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Minda (Sarmiento, 25’/2ºT)., Alan Franco( Páez, 26’/2ºT), Vite, Estupiñan, Plata (Kevin Rodríguez, 22’/2ºT)., Enner Valencia (Ángel Mena, 23’/2ºT) e Yeboah (Arroyo, 23’/2ºT). Técnico: Sebastián Beccacece

BOLÍVIA: Viscarra, Yomar Rocha (Sejas, 34’/2ºT), Morales, José Sagrado, Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Villamíl, Terrazas (Lucas Chávez, intervalo), Luiz Paz (Óscar López, intervalo) e Enzo Monteiro. Técnico: Óscar Villegas

Gols: Enne Valencia, 25’/1ºT (1-0); Plata, 27’/1ºT (2-0); Plata, 03’/2ºT (3-0); Minda, 14’/2ºT (4-0) (EQU)

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões Amarelos:

Cartões Vermelhos: José Sagrado (BOL) #José Sagrado expulso direto aos 20 minutos do primeiro tempo após colocar a mão na bola

