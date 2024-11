Conquistando mais espaço no São Paulo, André Silva cita disputa sadia com Calleri

Em sua primeira temporada pelo São Paulo, o atacante André Silva tem sido importante para o ano Tricolor. Desde sua chegada ao clube, mesmo no banco de reservas, já marcou sete gols e deu três assistências. Assim, vem ganhando minutos com o técnico Luis Zubeldía. Em entrevista ao site Gazeta Esportiva, o jogador falou sobre a crescente na equipe.

“A gente trabalha bastante para conseguir minutos, estar bem na hora que o professor chamar. Creio que nesse último jogo foi mais uma prova disso, daquilo que venho fazendo durante a semana para poder mostrar o meu valor nos momentos que tenho ali. (Seguir) Com essa humildade, com esse respeito sempre, para, quando entrar, desempenhar bem. O atacante necessita de minutos, estou trabalhando para isso, para conseguir mais minutos”, disse André Silva.

André Silva disputa vaga com ídolo do São Paulo

Na última rodada do Brasileirão, o atacante marcou o gol da vitória do tricolor paulista sobre o Athletico-PR. E com isso deixou a equipe ainda mais segura no G6 do campeonato, com 57 pontos, dez a mais que sétimo colocado. Segundo o jogador, há uma disputa sadia com seu concorrente pela posição, Jonathan Calleri, e ainda destacou o respeito que existe entre eles.

“Eu e o Johnny (Calleri) não brigamos pela posição, a gente tem aquela disputa sadia. Desde que cheguei aqui ele me tratou super bem, um cara que sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. A gente se ajuda muito. São dois atacantes brigando para colocar o São Paulo nas melhores posições das competições que estamos disputando”, prosseguiu.

O atacante argentino não vive boa fase no momento e, nos últimos três meses, marcou apenas um gol. Apesar de concorrer com um ídolo do clube, André Silva acredita que pode “incomodar” seu parceiro de time se continuar trabalhando dessa forma.

“Eu sigo trabalhando, admiro para caramba a história do Johnny (Calleri) aqui no São Paulo, uma história bonita, vencedora, mas também acredito em meritocracia, então sigo trabalhando para poder cutucar ele, para ele ser cada vez melhor também”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.