Adriano Imperador fala de separação e faz revelação sobre mulheres

” É uma história confusa. A Micaela era uma garota da Rocinha (favela na Zona Sul do Rio) que roubou meu coração. Meus amigos até brincavam: ‘Cadê o Adriano? Desapareceu, porra?’, uns diziam. A resposta era sempre a mesma: ‘Deve estar entocado com a mina da Rocinha’. Tem que ser, né? Mulher gosta de atenção. Aprendi isso. Mas passamos um tempo juntos. Nada sério. Porém a relação foi engatando, e, quando eu percebi, a parada já estava mais firme do que eu imaginava. ‘Mãe, vovó, titias, eu queria anunciar pra vocês uma novidade. A gente vai se casar’, eu disse para a minha família, ao lado da Micaela. Silêncio na sala. Ninguém se comoveu. Mas elas se ligaram onde aquele papo ia dar. Puta merda. Eu nem percebi direito e já estava assinando papel na frente do sujeito do cartório”, contou o ex-jogador.

Biografia de Adriano Imperador

Adriano Imperador participou na última quarta-feira (13) do lançamento de sua biografia, escrita pelo jornalista Ulisses Neto. O jogador distribuiu autógrafos e se emocionou ao falar sobre sua vida. Cerca de 500 pessoas estiveram no evento, realizado em uma livraria na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

