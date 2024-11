Neymar não vai à Vila para acompanhar possível título do Santos

Neymar não estará na Vila Viva Sorte neste domingo (17/11). O atacante foi convidado pelo Santos para estar presente no duelo contra o CRB, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que pode garantir o título do Peixe. Contudo, o jogador terá de cumprir agenda imposta pelo Al-Hilal e não vai a Baixada Santista.

Existia uma grande expectativa de ver o astro nos camarotes da Vila neste domingo. Ainda mais com os rumores que ele poderia estar voltando para a Baixada Santista. A possível presença do ídolo, junto com a possibilidade de levantar uma taça, motivaram os torcedores, que esgotaram os ingressos para o duelo contra o CRB.

No entanto, Neymar terá de voltar à Arábia Saudita para dar sequência à recuperação da lesão na parte posterior da coxa direita. Visando se recuperar para voltar novamente aos gramados, o atacante terá que cumprir sua agenda profissional e não estará na Vila Viva Sorte.

Contudo, o torcedor santista já teve a oportunidade de ver o craque duas vezes neste ano. A primeira , no clássico com o rival Corinthians pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Além disso, ainda pelo Estadual, Neymar entrou com a taça do Paulistão no primeiro jogo da final entre Santos e Palmeiras. O Peixe venceu por 1 a 0 na ocasião, mas acabou levando a virada no embate de volta e ficou com o vice-campeonato.

Mesmo sem a presença do craque, o Santos segue buscando reforçar a parceria com o atacante. Os jornais saudistas especulam que o brasileiro pode rescindir com o Al-Hilal em janeiro e o Peixe trabalha para um possível retorno do ídolo.

