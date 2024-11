Galvão Bueno corneta titular da Seleção Brasileira e faz cobrança

O narrador Galvão Bueno fez críticas à Seleção Brasileira após o empate em 1 a 1 com a Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O experiente profissional cornetou o goleiro Ederson e também questionou a falta de vitórias nos dois jogos contra ‘La Vinotinto’.

Para Galvão, o momento pede um novo nome como titular no gol do Brasil.

“Tomou gol com menos de um minuto do segundo tempo, sentiu um pouco. E aí, o Ederson com duas saídas de bola daquele jeito… Bota o Bento para jogar, então. Bota o Bento para jogar, Dorival. O Bento é um avião. Acho que é o momento de experimentar um goleiro novo. O Weverton também está lá, mas está há muito tempo na Seleção”, pediu o narrador.

A exibição coletiva da Seleção Brasileira também foi alvo da análise de Galvão, assim como o resultado. Esta foi a primeira vez que o Brasil não obteve ao menos uma vitória contra a Venezuela em Eliminatórias.

“Foi um horror? Não. Foi bom? Em alguns momentos sim. Foi muito bom? Muito bom em momento nenhum. Mas tem uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. Não é mais aquele tempo em que se discute de quanto iria ser a goleada, mas jogar duas vezes com a Venezuela e não ganhar nenhum? Isso não é papel de Seleção Brasileira”, criticou o experiente profissional.

Classificação do Brasil e próximo desafio nas Eliminatórias

Com o empate, a Seleção Brasileira chegou aos 17 pontos e ocupa a 3ª posição, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que ainda joga na rodada.

O próximo desafio é contra o Uruguai, na terça-feira (19), às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

