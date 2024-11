Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Lutando para fugir da zona de rebaixamento, o Athletico-PR recebe o Atlético-MG neste sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, pelo jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão, na 18ª colocação, possui 34 pontos somados. Mas caso vença contra o Galo, sai da Z4 e pula para a 14ª posição. Já o time mineiro se encontra em 10º lugar, com 42, e precisa somar pontos para garantir presença na Libertadores de 2025. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida será transmitida pela CazéTV, TNT e Rede Furacão, a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Athletico-PR

Vivendo uma fase preocupante, o Furacão venceu apenas uma partida em seus últimos treze jogos no Campeonato Brasileiro. Assim, teve uma queda drástica na tabela e se encontra na 18ª colocação, com apenas 34 pontos. A última derrota foi para o São Paulo no Morumbis, quando perdeu por 2 a 1, na 33ª rodada. O Rubro-Negro precisa aproveitar o jogo atrasado em casa para sair do Z4. Mas o time terá um forte apoio: até o início desta sexta-feira, 35 mil ingressos já estão negociados.

Para o duelo, o técnico Lucho González poderá contar com vários retornos importantes. São eles: Fernandinho, Thiago Heleno e o meia Christian, que estavam em recuperação e treinaram normalmente na última atividade. Além disso, Cuello, que cumpriu suspensão, e Nikão, que não atuou contra o São Paulo devido ao contrato, também retornam. Por outro lado, Felipinho levou o terceiro cartão amarelo e será uma baixa, além de Madson, Mastriani e Cabobbio, que também desfalcam a equipe.

Como chega o Atlético-MG

Após ser vice na Copa do Brasil para o Flamengo, o Galo vai para o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. O time mineiro precisa somar pontos para garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2025 e não depender da disputa do título continental contra o Botafogo para assegurar a vaga. A equipe não vence na liga nacional há quatro partidas e vem de um empate em 0 a 0 contra o Rubro-Negro carioca na última rodada.

Com a Data Fifa de novembro, Gabriel Milito perdeu alguns jogadores para o duelo. Guilherme Arana foi convocado para a Seleção Brasileira, mas foi cortado por entorse no tornozelo. Contudo, Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas seguem com suas respectivas seleções. O atacante Cadu também está fora, pois segue no departamento médico. Por outro lado, Paulo Victor retorna após desfalcar a equipe na quarta-feira. Rubens, que esta pendurado, pode ir para o banco para não ficar suspenso diante do Botafogo na próxima rodada. Hulk pode ser preservado.

ATHLETICO-PR x ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data e horário: 16/11/2024 (sábado), 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena,Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Mycael; Cuello, Belezi (Gamarra), Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Praxedes (Gabriel) e Nikão; João Cruz, Julimar e Pablo. Técnico: Lucho González

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Zaracho; Deyverson e Hulk (Paulinho). Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

