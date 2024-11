CBF define arbitragem de duelo decisivo entre Fluminense e Fortaleza

Depois da Data Fifa, o Fluminense terá “cinco finais” na busca pela permanência na elite do futebol brasileiro. Assim, a primeira delas acontece no dia 22 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), diante do Fortaleza, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. A CBF, então, definiu que o árbitro Raphael Claus (Fifa), de São Paulo, apitará o confronto de tricolores.

Além disso, Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro De Melo Lima, ambos de São Paulo, serão os assistentes da partida. Caberá, então, a Wagner Reway, do Espírito Santo, coordenar a arbitragem de vídeo (VAR) no duelo de opostos na classificação da competição nacional.

Para o duelo com o Leão do Pici, o técnico Mano Menezes terá o retorno de seis jogadores, que estavam suspensos na derrota por 2 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio. Entre eles, Fábio, John Arias, Paulo Henrique Ganso, Thiago Santos, Felipe Melo e Kauã Elias.

Por outro lado, o comandante terá que tomar cuidado, pois está na lista de pendurados. Além dele, o lateral-direito Samuel Xavier, os zagueiros Manoel e Thiago Silva, o volante Martinelli e o ponta Marquinhos estão na berlinda.

Com 37 pontos, a diferença do Fluminense para o Red Bull Bragantino, primeiro time da zona de rebaixamento, é de apenas um ponto, restando cinco rodadas para o fim. O Athletico-PR, que soma 34, tem um jogo a menos que seus adversários e caso vença do Atlético-MG, embolará ainda mais o certame.

