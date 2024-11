Savinho analisa empate da Seleção com a Venezuela: ‘Estamos evoluindo’

O jovem Savinho, de apenas 20 anos, titular da Seleção Brasileira no empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta (14), começou jogando pela terceira vez seguida com a amarelinha. E, após o embate, o jogador comentou o duelo em Maturín (VEN), válido pela 14ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026.

Para ele, o melhor momento da Seleção na partida foi na primeira etapa. Afinal, foi quando, segundo o próprio, a equipe criou chances suficientes para “matar o jogo”.

“Esses jogos são feitos no detalhe, jogo fora de casa, com a torcida deles. No primeiro tempo, acho que a gente criou muitas chances claras de matar o jogo. Mas a gente não fez e, no segundo tempo, a gente teve oportunidades, mas não como no primeiro tempo”, analisou o jogador do Manchester City.

LEIA MAIS: ATUAÇÕES DA SELEÇÃO CONTRA A VENEZUELA: CLIQUE AQUI

Savinho vê evolução na Seleção

O ponta começou como titular e viu Raphinha abrir o placar aos 42′ do primeiro tempo, em uma linda cobrança de falta. Cerca de 20 minutos antes, porém, Vinicius Jr. por pouco não marcou após lindo passe do jogador de 20 anos, que disputou sua décima partida pela Amarelinha. Savinho ressaltou, então, que o desempenho da Seleção está em crescimento, lembrando das recentes vitórias contra Chile (2 a 1) e Peru (4 a 0), em outubro.

“Estamos evoluindo. Nos últimos dois jogos, a gente foi bem e pegou confiança. Eu acho que hoje faltou só detalhes para a gente sair daqui com os três pontos”, lamentou.

A equipe comandada pelo treinador Dorival Jr. enfrenta o Uruguai às 21h45 (de Brasília) da próxima terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.