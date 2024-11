Corinthians consegue adiamento de julgamento de quarteto no STJD

O Corinthians conseguiu adiar o julgamento de Yuri Alberto, Cacá, Emiliano Díaz e Fabinho Soldado. O quarteto seria julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última quinta-feira (14/11) por conta de uma confusão que rolou no final do jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 1° de setembro.

O departamento jurídico do Corinthians busca reverter a pena de jogos que o quarteto poderia sofrer em uma multa em dinheiro. Assim, o STJD decidiu adiar o julgamento, que pode não acontecer mais se o processo for homologado. Até que uma decisão acabe sendo tomada, todos os envolvidos estão liberados para trabalhar normalmente.

Yuri Alberto acabou enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”. Ele havia pegado dois jogos de suspensão. Cacá, que segurou o pescoço de Alcaraz durante a confusão, antes de receber um soco, também está enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil. Assim, ele também pegou duas partidas.

Já Emiliano Díaz acabou expulso no final da partida e pegou um jogo de suspensão, por unanimidade. Ele desferiu palavras de desrespeito ao árbitro Ramon Abatti Abel. Por fim, Fabinho Soldado acabou denunciado por desrespeito à arbitragem, com pena de 15 a 180 dias.

Aliás, todos estavam atuando sob efeito suspensivo do STJD. Contudo, agora aguardam a decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e torcem para evitar uma punição mais pesada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.