Fluminense x Flamengo (Carioca Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Carioca Feminino chega à final e terá dois jogos que prometem ser emocionantes. Sendo assim, Flamengo e Fluminense medem forças na primeira partida, neste sábado (16), às 11h, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O jogo de volta, por sua vez, acontece no dia 25 de novembro, às 20h, no mesmo estádio.

Dessa forma, apesar dos dois confrontos serem no mesmo estádio, o Tricolor será o mandante do jogo de ida, enquanto a volta será com mando rubro-negro.

Onde assistir

A partida deste sábado (16) terá transmissão do canal SporTV.

Como chega o Fluminense

O Tricolor de Laranjeiras chegou à decisão depois de eliminar o Vasco, com placar agregado de 3 a 1, e tenta vencer a competição pela primeira vez em sua história. Dessa forma, o mais perto que chegou do título foram nos anos de 2019, 2020 e 2021, quando ficou com o vice-campeonato ao perder para Botafogo (2020) e Flamengo (2019 e 2021), respectivamente.

Como chega o Flamengo

Na semifinal, o Rubro-Negro passou pelo Botafogo, com duas vitórias por 2 a 1 e segue vivo na busca pelo oitavo título do Estadual. Nesse sentido, caso erga a taça, a equipe da Gávea irá igualar o Vasco como maior vencedor do torneio. Até o momento, aliás, o clube conquistou o título do Carioca Feminino em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023.

FLUMINENSE X FLAMENGO

Campeonato Carioca Feminino – 1º jogo da final

Data e horário: 16/11/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Letícia; Karina , Yasmin, Cotrim e Nath Branco; Camila Oliveira, Patrícia Derrico e Annaysa; Verônica, Lurdinha e Keké. Técnico: Hoffmann Túlio

FLAMENGO: Karol; Fabi Simões, Daiane, Nubia e Jucinara; Thaís, Gláucia, Djeni; Crivellari, Gissele e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado

Árbitro: Jenifer Alves Freitas (RJ)

Assistentes: Márcia Alves (RJ) e Bárbara Maia Fraga (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

