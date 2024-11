Botafogo quebra recorde histórico de vendas de camisa em 2024

Com uma excelente temporada, a torcida do Botafogo fez o clube quebrar um recorde fora de campo: a de vendas de camisa. Em relação ao ano passado, teve um crescimento de 37% no faturamento e de 204% em relação à média pré-SAF. Esse foi apenas mais uma marca atingida pelo clube neste ano.

Dessa forma, esses números mostram o fortalecimento do engajamento da torcida com a marca Botafogo. Além disso, o programa de sócios torcedores do Alvinegro também atingiu marcas expressivas nesta temporada. O clube chegou a 78 mil sócios, ou seja, um recorde na história do Botafogo. Assim, se tornou o sexto clube com mais associados no Brasil.

Vale ressaltar que o investimento do Alvinegro nesta temporada também foi expressivo. Na última janela de transferências, John Textor investiu cerca de R$ 231 milhões em contratações, o maior da história do clube carioca. No entanto, dos oito atletas que chegaram no meio do ano, cinco foram de graça. Ao todo, o clube carioca investiu R$373,2 milhões nas duas janelas para esta temporada. Além disso, duas das maiores contratações da história do Botafogo chegaram em 2024: primeiro Luiz Henrique, depois, Thiago Almada.

O Alvinegro ainda está na briga por dois títulos nesta temporada: Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Aliás, o Alvinegro pode se consagrar campeão na mesma semana dos dois títulos. O Alvinegro tem um duelo decisivo contra o Palmeiras, no dia 26, pelo Brasileirão e depois disputa a final da competição internacional contra o Atlético Mineiro, no dia 30.

