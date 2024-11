Alemanha x Bósnia: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pela 5ª rodada da Liga das Nações. Neste sábado (16), a Alemanha recebe a Bósnia às 16h45 (de Brasília), Europa-Park Stadion, em Freiburg. Com a classificação encaminhada, alemães precisam de apenas um ponto para confirmar vaga nas quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Alemanha

Líder isolada do Grupo 3, a Alemanha está a um empate de conquistar a vaga antecipada para as quartas de final da Liga das Nações. Os alemães somaram 10 pontos em quatro rodadas e têm cinco de vantagem para a vice-líder Holanda.

Contudo, o técnico Julian Nagelsmann terá alguns desfalques para o jogo deste sábado, o principal deles sendo o atacante Undav. O mesmo acontece com Angelo Stiller, que se recupera de um problema muscular. Além disso, Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, aparece como dúvida.

Como chega a Bósnia

Por outro lado, a Bósnia vive um péssimo momento e não vence há seis jogos. Dessa maneira, a equipe está na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado. Com uma diferença de quatro pontos em relação à Hungria, a seleção bósnia precisa vencer as últimas duas partidas e contar com tropeços dos húngaros para tentar evitar o rebaixamento.

No entanto, a Bósnia terá um desfalque importante na zaga. Isto porque Nikola Katic vai cumprir suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos e será ausência neste sábado.

Alemanha x Bósnia

5ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações

Data e horário: sábado, 16/11/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Europa-Park Stadion, em Freiburg (ALE).

Alemanha: Oliver Baumann; Kimmich, Jonathan Tah, Rudiger, Mittelstadt; Robert Andrich, Pascal Gross, Gnabry, Musiala, Sané; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Bósnia: Vasilj; Mujakic, Bicakcic, Barisic; Gazibegovic, Tahirovic, Hajradinovic, Huseinbasic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Técnico: Sergej Barbarez.

Árbitro: Vasílios Fotiás (GRE).

VAR: Angelos Evangelou (GRE).

Onde assistir: Disney+.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.