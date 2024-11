Holanda x Hungria: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pela 5ª rodada da Liga das Nações. Neste sábado (16), a Holanda recebe a Hungria às 16h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. As equipes estão empatadas na tabela e prometem uma partida equilibrada na casa do Ajax, em busca da classificação para as quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Holanda

Vice-líder do Grupo 3 da Liga das Nações, a Holanda está com os mesmos cinco pontos da própria Hungria, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Assim, depende apenas de suas forças para seguir na segunda posição e encaminhar a classificação para as quartas de final. Porém, os holandeses precisam se recuperar de uma derrota por 1 a 0 para a Alemanha na rodada passada.

Contudo, a Holanda terá uma série de desfalques para esta partida decisiva, principalmente na defesa. Isto porque Xavi Simons, Micky van de Ven, Nathan Ake, Lutsharel Geertruida e Ian Maatsen, lesionados, não estão à disposição. Mas, a boa notícia é que Timber, do Arsenal, está recuperado de lesão e poderá entrar em campo neste sábado.

Como chega a Hungria

Por outro lado, a Hungria é a terceira colocada do Grupo 3 e vai tentar surpreender os holandeses neste sábado para assumir a vice-liderança isolada da chave. Ao mesmo tempo, os húngaros querem aproveitar o momento positivo após a vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, na rodada passada, para conquistar pontos fora de casa e seguir com chances de classificação.

Por fim, a Hungria terá apenas um desfalque para encarar os holandeses. Trata-se do experiente Attila Fiola, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Dessa maneira, Marton Dardai pode ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Holanda x Hungria

5ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações

Data e horário: sábado, 16/11/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL).

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Hato; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Weghorst. Técnico: Ronald Koeman.

Hungria: Dibusz; Dardai, Orbán, Botka; Bolla, Nikitscher, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Técnico: Marco Rossi.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP).

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.