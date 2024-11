Fotógrafo ferido em vandalismo na Arena MRV recebe alta hospitalar

O fotógrafo Nuremberg José Maria recebeu alta do hospital na manhã desta sexta-feira (15). Ele ficou ferido após bombas serem lançadas dentro do gramado da Arena MRV, durante a final da Copa do Brasil, entre Atlético e Flamengo, no último domingo (10).

O comunicador foi internado na noite de domingo, depois de ser atingido por uma bomba. Ao chegar ao hospital, ele foi informado que precisaria passar por uma cirurgia. No entanto, os médicos optaram por um tratamento conservador. Ele sofreu fraturas em três dedos e rompimento dos tendões do pé direito.

“Graças a Deus estou de alta. Obrigado a todos pela força, pelo carinho e pelas mensagens de conforto. Deus abençoe a todos”, publicou o fotógrafo.

O caso, afinal, é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. As forças de segurança já identificaram 21 pessoas envolvidas nos episódios de vandalismo e violência na Arena MRV. Os incidentes ocorreram antes, durante e após a final da Copa do Brasil, disputada entre Atlético e Flamengo, no último domingo (10).

Além dos vândalos já identificados, uma nota divulgada pelo Atlético informou que outros nove infratores estão em processo avançado de identificação.

