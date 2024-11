Recuperado de lesão, Rafael treina com bola no Botafogo

Prestes a se aposentar, Rafael está recuperado de lesão e já treina com bola no Botafogo. O defensor passou por cirurgia para corrigir uma fratura na patela do joelho esquerdo em julho e teve complicações na recuperação. Assim, ficou mais tempo que o previsto longe dos gramados. Nos últimos dias, ele voltou a treinar com bola junto ao elenco.

Agora, o jogador trabalha para conseguir fazer seu jogo de despedida no Alvinegro. Em abril, em entrevista à Botafogo TV, ele afirmou que iria se aposentar no final desta temporada.

Rafael vem sofrendo com lesões desde 2021. Em um ano e quatro meses, o lateral atuou em apenas três jogos. Em julho de 2023, ele rompeu o tendão patelar. Assim, precisou de oito meses para se recuperar. No entanto, quando voltou, no final de março deste ano, sofreu a fratura na patela do mesmo joelho semanas depois, no dia 3 de abril.

O Botafogo ainda tem mais seis jogos nesta temporada, sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores. O último compromisso do Alvinegro é pelo Brasileirão, no dia 8 de dezembro, contra o São Paulo, no Nilton Santos. Dessa forma, Rafael tem pouco menos de um mês para estar à disposição do técnico Artur Jorge em algum confronto para conseguir se despedir atuando.

Vale ressaltar que pode ser um jogo em que o clube carioca esteja apenas cumprindo tabela, uma vez que pode ser campeão da competição de forma adiantada.

