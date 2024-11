Lyon em crise: proibição de contratações e risco de rebaixamento

O Lyon, clube gerenciado por John Textor, está proibido de contratar jogadores na janela de transferências de janeiro e acabará sendo rebaixado ao final da temporada caso não controle sua situação financeira. A decisão foi anunciada pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), órgão fiscalizador do futebol francês, nesta sexta-feira (15).

De acordo com informações da imprensa francesa, o clube, atualmente, enfrenta uma dívida de 505,1 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Os auditores que analisam as contas do Lyon avaliam a possibilidade de emitir “um parecer não certificável” sobre as finanças individuais e consolidadas do Eagle Football Group, grupo responsável pela gestão do clube.

LEIA MAIS: Botafogo quebra recorde histórico de vendas de camisa em 2024

Apesar das dificuldades, Textor demonstrou confiança, mas também criticou o cenário atual.

“Estou confiante nos nossos números. Nunca posso ter confiança na forma como órgãos regulatórios olham essas coisas. Acredito que a DNCG é independente de algumas pressões, mas temos muitos inimigos na direção da liga”, afirmou John Textor em contato com a imprensa.

Embora o Lyon tenha superado restrições financeiras no início da temporada, a situação voltou a se agravar. Agora, o Eagle Football Group, liderado por Textor, tem seis meses para reverter o cenário e evitar o rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.