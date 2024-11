Felipe Alves deve deixar Fluminense em 2025

Contratado no começo de 2024 a custo zero pelo Fluminense, o goleiro Felipe Alves não seguirá no clube para a próxima temporada. Ele, que tem contrato só até o fim de dezembro, fez apenas três partidas pelo Tricolor, com sua saída sendo o caminho mais provável.

É o que afirma o “ge”, em publicação desta sexta-feira (15). O goleiro de 36 anos deve, dessa forma, ir para outro clube quando seu vínculo se encerrar, já que vem recebendo sondagens e analisando propostas. Com Fábio em grande forma, Felipe não encontrou espaço no gol tricolor.

Na última partida, contra o Inter, o titular estava suspenso, com Mano Menezes optando, inclusive, pelo jovem Vitor Eudes. Preterindo, assim, o veterano arqueiro, que fez somente três jogos desde que chegou. Foram todas pelo Campeonato Carioca, contra Boavista, Madureira e Botafogo.

Sua contratação ocorreu em 8 de janeiro de 2024, com o arqueiro sendo um dos primeiros reforços do Fluminense na temporada. Ele, porém, não encontrou seu espaço, perdendo até mesmo a reserva para Vitor Eudes. Felipe Alves começou a carreira em 2006, pelo Paulista (SP). Passou por vários clubes do interior paulista, como Osasco Audax, Guaratinguetá e Oeste. Chegou ao Fortaleza em 2019, sendo titular absoluto por três temporadas. Depois, passou emprestado por Juventude e São Paulo, antes de encerrar o seu vínculo e assinar, então, com o Fluminense.

