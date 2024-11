Portugal goleia Polônia e avança na Liga das Nações

Portugal está nas quartas de final da Liga das Nações. Nesta sexta-feira (15), os portugueses golearam a Polônia por 5 a 1, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, e garantiram a classificação para a próxima fase da competição. Cristiano Ronaldo comandou a seleção e balançou a rede duas vezes. Além do camisa 7, Rafael Leão, Bruno Fernandes e Pedro Neto completaram a vitória portuguesa nesta 5ª rodada do Grupo 1. Pelo lado polonês, o atacante Marczuk saiu do banco de reservas e anotou o gol de honra da equipe visitante na reta final da partida.

Dessa maneira, Portugal chegou aos 13 pontos e, além de garantir a vaga nas quartas de final, confirmou a liderança do Grupo 1, com uma rodada de antecedência.

Por outro lado, a Polônia segue na terceira posição, com quatro pontos em cinco rodadas.

Portugal x Polônia

Mesmo em casa, Portugal teve muitas dificuldades diante da boa marcação da Polônia, que também levou perigo ao ataque e obrigou o goleiro Diogo Costa a fazer boas defesas. Assim, os portugueses sequer finalizaram na direção do gol e as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

No entanto, os portugueses mudaram a postura no segundo tempo e construíram a goleada. A Polônia ainda tentou fazer alterações na equipe, mas o time esteve desorganizado e não conseguiu evitar a derrota.





