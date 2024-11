Cruzeiro x Racing: árbitro da decisão na Sula foi punido por erro em Argentina x Brasil

O Cruzeiro enfrentará o Racing no próximo sábado, dia 23, pela final da Sul-Americana. Nesta sexta-feira (15), a Conmebol divulgou a escala de arbitragem para o duelo. O uruguaio Esteban Ostojich, de 42 anos, será o árbitro principal, auxiliado por Nicolás Tarán e Carlos Barreiro, com Leodán González no VAR. Todos são do Uruguai.

Esteban Ostojich, aliás, é um árbitro com grande prestígio junto à Conmebol, tendo atuado em competições de seleções e fases decisivas da Libertadores e da Sul-Americana. No entanto, um erro em Brasil x Argentina o afastou dos gramados por um período.

Leia mais: Adversário do Cruzeiro, técnico do Racing afirma: ‘Ninguém pode tirar nosso sonho’

Em 2021, pelas Eliminatórias, Ostojich era responsável pelo VAR no empate sem gols entre Brasil e Argentina, no Estádio Bicentenário, em San Juan. Durante a partida, o zagueiro Otamendi acertou uma cotovelada em Raphinha, mas o árbitro de campo não foi chamado para revisar o lance.

Todavia, ainda em 2021, Ostojich apitou a final da Copa América, realizada no Maracanã, entre Brasil e Argentina, sem registrar incidentes. Além disso, possui experiência na Liga Árabe, tendo comandado o clássico entre Al Nassr e Al Hilal. Na atual edição da Sul-Americana, o uruguaio apitou apenas três partidas. Já na Libertadores de 2024, esteve presente nos confrontos Botafogo x Palmeiras, nas oitavas de final, e Botafogo x São Paulo, nas quartas.

Confira a arbitragem completa de Cruzeiro x Racing

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán e Carlos Barreiro

4º árbitro: Gustavo Tejera

5º árbitro: Eduardo Britos (Paraguai)

VAR: Leodán González

AVAR 1: Richard Trinidad

2: Derlis López (PAR)

3: Andres Cunha

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.