Botafogo pode enfrentar calendário insano no fim da temporada

Insano. Não há outro adjetivo próximo ao calendário que pode aparecer no horizonte do Botafogo ao fim desta temporada. O Glorioso, se tudo der certo, terá nove partidas em cerca de um mês. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Mundial de Clube (ainda em aberto) deixariam o torcedor alvinegro sem respirar após a atual Data Fifa. Um verdadeiro sufoco. O Jogada10, na sequência, detalha o caminho da Estrela Solitária.

A epopeia começa na quarta-feira (20), em Belo Horizonte, no Independência, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, diante de um quadro preocupante. Afinal, o clube cedeu sete jogadores a quatro seleções diferentes, com a partida contra os mineiros colada à jornada de terça da Data Fifa. A “sorte”, ou “contrapartida”, é ter os portões fechados, no Horto, devido à selvageria dos torcedores do time carijó na final da Copa do Brasil.

Na noite de sábado (23), será a vez de o Vitória aparecer no caminho, no Estádio Nilton Santos, na sequência do Brasileiro. As emoções não param por aí. Na terça (26), no Allianz Parque, o Glorioso terá o Palmeiras pela frente enquanto muitos torcedores já se deslocam a Buenos Aires, cidade que abriga a final da Libertadores, no outro fim de semana (30), contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez.

Matar o Brasileiro, antes de Buenos Aires, não é prioridade no Botafogo

Com quatro pontos à frente do Palmeiras, o Botafogo, dificilmente, chegará, em São Paulo, campeão, no encontro apontado como a “final” do Nacional. Para se aproximar de sua apoteose, o Fogão teria, por exemplo, que vencer os seus dois compromissos e torcer para o Verdão perder os dois próximos jogos (Bahia e Atlético-GO, ambos fora). O time alvinegro pode, também, matar o Brasileiro na Terra da Garoa. O confronto, portanto, ganha ares de decisão para, no mínimo, encaminhar o título ou tirar os paulistas do páreo.

Além disso, o Mais Tradicional precisa secar outros rivais. O principal deles, o Fortaleza, que tem cinco pontos a menos. O Leão visita o Fluminense e recebe o Flamengo. Com chances mais remotas, o Rubro-Negro e o Inter, por sua vez, aparecem com nove pontos atrás e têm missões complicadíssimas pelo caneco.

No Botafogo, chegar com a taça do Brasileirão a Buenos Aires não é prioridade. O técnico do Alvinegro, Artur Jorge, mapeou a reta final do torneio e manteve os pés no chão. O Glorioso não muda o pensamento de “jogo a jogo”.

“Isto é muito subjetivo. Não é nada fácil. Temos adversários ferozes atrás de nós. Sabemos quem vem atrás. São equipes que investiram muito nas janelas. Muitos jogadores, aliás, não quiserem jogar no Botafogo. Temos uma margem boa, mas curta para 15 pontos em disputa. Não sabemos se chegaremos ao dia 30 já campeão. Se acontecer, extraordinário”, refletiu o treinador bracarense.

O ‘surreal’ vem agora!

Se ganhar a Libertadores, o Botafogo se classifica para o Intercontinental, em dezembro, no Qatar. Caso não tenha resolvido a vida no Brasileiro, o Glorioso encara duas pedreiras sem a possibilidade de dar-se ao luxo de entrar em campo com os reservas ou uma equipe mais alternativa. Internacional, no Beira-Rio, logo após o torneio sul-americano, e o São Paulo, no Nilton Santos, na última rodada, serão os próximos rivais. A CBF ainda não marcou as datas, porém, o Brasileiro deve terminar no fim de semana seguinte (7 e 8). Até porque o Mundial de Clubes bate à porta.

O representante sul-americano já estreia no dia 11, em Doha, contra o Pachuca, do México. Ou seja, no caso do Glorioso, pouquíssimo tempo para voltar a celebrar ou lamentar. O Botafogo chegaria, então, às pressas com o seu compromisso. Se passar, encontra, no dia 14, o Al-Ahly, do Egito. Passando pelos africanos, encerra, enfim, 2024, contra o Real Madrid, ganhador da Champions League, no dia 18. E com menos de um mês para a abertura oficial do calendário de 2025. Dá para respirar?

