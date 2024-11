Inglaterra x Irlanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela sexta rodada da Liga das Nações B, a Inglaterra recebe a Irlanda neste domingo (17), às 14h (horário de Brasília), em Wembley. Este é o último jogo dos dois times em 2024, e a última rodada da competição.

Onde assistir: Sportv e Globoplay transmitem

Como chega a Inglaterra:

Os ingleses lideram o Grupo 2, com 12 pontos, a mesma pontuação da Grécia. Os ingleses, porém, levam a melhor no saldo de gols (8 a 5) e gols pró (11 a 9). A Inglaterra avançará à Liga A caso confirme a primeira classificação. Já se ficar em segundo lugar, disputará a repescagem. O zagueiro e lateral-direito Ezri Konsa sentiu dores no quadril e precisou ser substituído contra a Grécia, no meio da semana. Além disso, nomes como Jack Grealish, Declan Rice e Cole Palmer e Alexander-Arnold foram dispensados.

Como chega a Irlanda:

A Irlanda aparece na terceira colocação, com 6 pontos. Os irlandeses terminarão nesta colocação, sem chances de rebaixamento e sem chances de classificação direta. Dessa forma, disputarão os playoffs de acesso (segundos e terceiros colocados).

Para esta partida contra a Inglaterra, o treinador Heimir Hallgrímsson não poderá contar com o meio-campista Jason Knight, suspenso. Já o lateral-direito Festy Ebosele, lesionado, é dúvida.

Inglaterra x Irlanda

6ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações B

Data e horário: domingo, 17/11/2024, às 14h (de Brasília).

Local: Wembley, em Londres (ING).

Inglaterra: Pickford; Lewis, Guehi, Harwood-Bellis, Hall; Gallagher, Gomes; Bowen, Bellingham, Rogers; Harry Kane. Técnico: Lee Carsley (interino, enquanto Thomas Tuchel não assume em 2025)

Irlanda: Kelleher; Doherty, Collins, Scales, O’Dowda; McAteer, Cullen, Molumby, Johnston; Parrott, Ferguson . Técnico: Heimir Hallgrímsson

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)

