Santos x CRB: onde assistir, escalações e arbitagem

Em seu último jogo em casa na Série B, o Santos encara o CRB, na Vila Belmiro, neste domingo (17), às 16h. O Peixe, aliás, confirmará o título em caso de título, mas até mesmo a derrota também pode servir caso o Novorizontino não vença o Paysandu neste sábado. Já os alagoanos brigam contra o rebaixamento.

Onde assistir:

Premiere e Rede Globo (a conferir a região)

Como chega o Santos

O time comandado por Fábio Carille deve ter apenas duas baixas para o confronto: o zagueiro Jair e o meia Serginho, ambos no DM. Caso o título do Santos não venha neste final de semana, o Alvinegro terá nova oportunidade diante do Sport, em Recife, no outro domingo (24).

Como chega o CRB

O time alagoano é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos, um a mais do que a Ponte Preta, primeiro clube do Z4. Na última rodada, o CRB receberá o Operário-PR, que apenas cumpre tabela. O Galo tem seis jogadores pendurados (Saimon, Falcão, Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Chay e William Formiga) e não poderá contar o atacante Léo Pereira, que cumprirá suspensão. Entretando, o treinador Hélio dos Anjos celebra os retornos de Anselmo Ramon, Ryan e Kleiton.

Santos x CRB

37ª rodada da Série B

Data e horário: domingo, 17/11/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia, Ryan; João Pedro, Falcão, Gegê, Labandeira; Chay, Anselmo Ramon. Técnico: Hélio dos Anjos

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

