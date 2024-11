Ex-Fluminense rescinde com clube de John Textor

Revelado pelo Fluminense e com passagem pelo time profissional do Tricolor das Laranjeiras, Marcos Paulo não vestirá mais a camisa do RWD Molembeek. O clube da Segunda Divisão da Bélgica pertence à Eagle Football, do empresário norte-americano John Textor. A holding também conta com Botafogo, Crystal Palace e Lyon. A RTI Esporte publicou a informação neste sábado (16).

Marcos Paulo é atleta do Atlético de Madrid e estava no RWD Molembeek de Textor por empréstimo. Os belgas, agora, vão devolvê-lo ao clube da capital espanhola. O divórcio teve uma resolução rápida. As duas partes, portanto, não demoraram a chegar em um acordo amigável.

O atacante de 23 anos chegou ao Atlético de Madrid em 2021, como uma das grandes revelações de Xerém à época. No entanto, ele nunca se firmou no time do técnico Diego Simeone. O Colchonero o emprestou várias vezes nestes últimos anos. Assim, o jogador passou por Famalicão (POR), Mirandés (ESP), São Paulo e, por fim, Molembeek.

Na Bélgica, aliás, Marcos Paulo só foi a campo em dois jogos. Por lá, a fera ficou em campo apenas 18 minutos.

